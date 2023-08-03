舞台表演時常會發生意外事故，近日美國女歌手Cardi B表演時向台下觀眾表示很熱，希望大家潑水，沒想到她表演途中一名女歌迷朝她的臉潑液體，讓Cardi B當場氣到拿麥克風朝觀眾丟過去，事後觀眾已報警；無獨有偶大陸一名叫李燕的女歌手日前在台上表演，不料一位男觀眾趁她走近時抓住她的腳，將她拖下舞台，李燕也因此受傷。

根據《時間視頻》報導，8月1日大陸女歌手李燕在山西晉中張慶鄉永康村一場晚會上表演，她身穿白色套裝站在舞台前方，突然一名黑衣男子抓住李燕的腿拖拽，李燕瞬間摔倒在地，她手緊抓著舞台地面，但最後仍被男子拉下1.5米的舞台，那名男子臉上有明顯的笑容，似乎並未意識到自己的行為不妥，事後李燕回應：「很感謝這條影片讓我看到最狼狽不堪的我！」事發後很多人打電話關心她，強調她在舞台上非常正經為觀眾演出，並沒有和觀眾互鬧或下舞台，有些人則說她站得太近了，李燕表示只要是舞台上，她可以任意發揮，沒想到她把觀眾當成家人，卻因此出事了。

李燕坦言要的是一句道歉、一份尊嚴，「幹哪個行業都不容易，需要被尊重！人在做天在看！我已經報警了！我不要任何賠償！我要的是一個公道！相信人民警察會給我一個滿意的答覆！」事後主辦方出面制止「沒有必要這樣」，影片中李燕穿的高跟鞋已嚴重變形，腿部也摔傷，傷勢看起來有些嚴重，網友們紛紛發言：「這種男人很噁心」、「莫名其妙。就問拉下去能幹嘛？」、「必須要賠償啊讓他賠個傾家蕩產我支持妳」。

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