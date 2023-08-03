民進黨區域立委提名後，全黨備戰，連縣市黨部主委都要「寥落去」，昨晚縣市黨部主委會議，據了解，有主委提出籌組「全國主委聯誼會助選團」仿照今年初南投補選時。

選戰進入總統參選人出訪外交階段，母雞紛紛出國，但是各地縣市黨部輔選小雞持續運作，昨晚民進黨主席賴清德召開縣市黨部主委會議，據轉述，會中有主委提到，年初南投蔡培慧補選時，各縣市黨部主委聯誼會籌組輔選團，成效不錯。

黨內人士指出，平常縣市黨部主委不論在地方選舉或大選的功能都是以在地輔選為主，上次南投補選時，主委聯誼會突然發想，把聚會地點改到南投，大家一起為蔡培慧輔選，獲得大家一致認同。

黨內人士說，2月20日全國主委聯誼會，加上勞工黨部主委23人，就去了17、18個主委，不僅陪候選人上街頭、走市場、車隊掃街，各主委分別幫忙掌麥克風，輪流站台講話，這次也可以利用大家聚在一起時，發想下一個輔選點，幫忙擾動選情。賴清德聽完主委建議後，也點點頭深表認同。

此外，據轉述，會中有主委提到，選戰進入激戰，希望能找口條好的政治人物跟名嘴幫忙站台，請黨中央先做盤點，免得剩下兩、三月時，到時「搶人大作戰」，找不到人助講，各縣市黨部可先開出名單，透過黨部接洽邀約。

據轉述，會中並未點名哪些名嘴，不過「誰講的比較好，政論節目都看得到」，至於政治人物，當到直轄市議員的論述都很強。

對於主委提出這建議，據轉述，賴清德同意，交辦組織部彙整跟祕書長許立明事先安排。