由MUJU RENOVATION改造、位於高雄港棧貳庫的「棧貳沐居KW2 HOSTEL」後來居上，率先於今年3月開張之後，正在進行最後整修的高港候工室，可望今年底之前營業，如果再加上已簽署合作意向書的「嬉港倉」設計旅店，高雄港灣的歷史建築，將有3家特色旅店進駐，並以中低價位吸引國內外觀光旅人，成為我國港口的新景觀。

高雄港灣歷史建築，最早標租活化的旅店，首推高港候工室出租招商，2021年1月27日便由高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿、與承崗董事長蔡子元簽署承租合約，由經營知名旅店的「帕鉑舍旅」（PAPO'A），投資1.3億元進行整修。

承崗董事長蔡子元表示，這個特色旅店名稱是「PAPO'A 港埠行旅」，將以藝旅智慧旅店為主題，預計打造64間房，包括雙人房、親子四人房，初步定價策略是平日雙人房每晚2,000多元、親子四人房3,000多元，原本預定2022年初完工營運，不過，因新冠疫情缺工缺料，導致工程進度落後，目前正在做最後的行政程序，預估今年底完工、開業。

倒是由MUJU RENOVATION改造、位於高雄港棧貳庫的「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，後來居上，率先於今年4月開張，這個位於棧貳庫建築二樓一半空間的特色旅店，走中低價位路線，房價介於999元到2,499元之間。

預定明年底營運的「嬉港倉」設計旅店，根據該經營團隊「嬉開發」團隊，在台中經營「植光花園旅店」和「嬉行旅」的經驗，「嬉港倉」將規劃走中高價路線。

據指出，只有45間客房的「植光花園旅店」，每晚的平均房價約2,744元，擁有33間客房的「嬉行旅」，平均房價約3,064元，但因非常具有特色，在2021年到2022年的疫情期間，高雄和台中飯店住房率只有32％到58％，但「植光花園旅店」和「嬉行旅」的住房率則超過90％，營運相對亮眼。