宋芸樺是台灣票房女星，這次自己又投資也算是為自己投注。（陳俊吉攝）

春風、宋芸樺、柯震東合體宣傳新片《請問，還有哪裡需要加強》，宋芸樺分享兩位男生對自己而言都是超有義氣的兄弟，像今年過年她跟春風、禾浩辰等友人一起去日本滑雪，有天跟禾浩辰走在日本街頭，她不小心撞到一位穿黑衣服的男生，對方竟惡狠狠地瞪著她。

過了1分鐘，那位黑色衣服的男生貌似氣不過，竟然直接衝到宋芸樺面前，指著她用日文狂罵髒話，讓她當下超級害怕。宋芸樺回憶說：「禾浩辰很高大，但沒什麼用的感覺。後來走一走就看到春風，我就用飛奔的速度跑過去告狀，說自己被欺負了，看到春風那群男生朋友好像都是饒舌掛，就有安心的感覺。」

以往都是演出男一的柯震東，這回擔綱男配角依舊吸睛。（陳俊吉攝）

而柯震東也很重朋友的人，雖然他最挺朋友的幾個事蹟，都有難言之隱不方便講出來，但他側面解釋說：「像我會很大方的讓一堆無家可歸的人來我家住，這段期間來我家可以休息幾個月。」

春風首次演出男一，在大銀幕展現有別於歌手身份的另一番魅力。（陳俊吉攝）

特別的是，宋芸樺這次除了擔綱主演，自己也有投資電影，共投入了7位數，笑稱是把辛苦存的積蓄都丟進去了，表示一定會努力宣傳。聊到投資，春風也曾開過髮廊，他說後來因為股東離婚了所以就關門大吉，自己有計劃再開一間。