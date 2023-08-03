鈦白粉大廠美資台灣科慕公司近日宣布8月1日起停工，並將關廠並解僱全體員工，科慕工會要求應給予「關廠補償費」，但公司出席代表以需要請示美國高層，且資方在調解時也未提出對案，因此調解不成立，工會今天舉行罷工，呼籲指派美國副總裁代表出席大解協商會議，並正面回應工會訴求「關廠補償費」，提出具體回應方案。

科慕工會明天將動員將近100名會員到桃園市政府前，召開記者會，希望主管機關桃園市政府，不應該再放任美資以毫無誠意之態度拖延協商，應該依據《大量解僱勞工保護法》規定，立即發出開會通知強制協商，正面回應工會訴求之「關廠補償費」方案。

科慕公司透過公關公司聲指出，謹遵台灣勞基法，與受影響員工進行真誠的溝通，不論受關廠影響的員工為工會成員、或非工會成員，皆提供優於台灣勞基法的資遣方案。工會在此基礎上，額外要求每服務一年年資再給予5個月的關廠補償費，遠超乎常理，呼籲政府主管機關在保護員工的同時也能保護企業的合法權益。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，依大量解僱勞工保護法規定，勞雇雙方拒絕協商或無法達成協議時，主管機關應召集勞雇雙方組成協商委員會，就解僱計畫書內容進行協商，並適時提出替代方案，因此會邀集雙方強制協商，並至少每二周開會。