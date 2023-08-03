烏克蘭軍自6月初朝扎波羅熱地區俄軍防線反攻已經滿2個月，至今全線仍然在，監視防線區域（Screening Line）距離第一道防線，其中最最有成效的突破口為維連茨基弧凸（Vremievsky Salient/Ledge）沿線解放數個村莊，又猛攻了２個多月後烏軍於7月27再攻下塔羅邁爾斯克（Staromaiorske）可惜不到３天再度被俄軍擊退，目前正在僵持。能夠在此撕開一個突破口，其原因正是因為烏軍不再使用北約攻擊戰術，換回烏軍原先熟悉的作戰準則。

🇷🇺🇺🇦 Losses of armored vehicles of the Armed Forces of Ukraine during one of the unsuccessful attempts to attack Rabotino. The second video clearly shows two destroyed T-72M1 tanks and four destroyed BMP-1s. And that's just in one place. pic.twitter.com/cxmUtwqhig — Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 2, 2023

綜合外電以及俄羅斯國防部例行會報以及公開資訊情報來源近日報導，與其他外媒強調烏軍已經摸到「第一道防線」的歡聲相反，對該段區域為俄軍縱深的最前緣監視防線（Screening Line），距離原先俄軍第1道俄軍防禦工事仍有10公里。

UAV-kamikaze "Lancet" hit the Leopard 2A6 tank of the Armed Forces of Ukraine in the Zaporozhye direction. pic.twitter.com/qqI9cuv1kR — Sprinter (@Sprinter99800) August 3, 2023

前烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）６月中擔憂的事情成真，俄軍的防線、防禦工事正在不斷擴張，並沒有因為烏軍大反攻而停止構工，這也解釋了為何６月時的監視防線區域裡面出現龍牙。

AFU continues to struggle against the screening line of the Russian defensive belt, and have yet to reach the forward main line. pic.twitter.com/29QtHr1aLc — Leandro Romão 🇵🇹🇷🇺 (@lromao_ptbr) June 12, 2023

《紐約時報》（New York Times）2日專文報導，外界期待已久的大反攻，重創了北約訓練的部隊，雖然裝備了先進的北約武器，被譽為重大攻擊的先鋒，但在俄軍火砲和武裝直升機的威脅下，部隊陷入了密集的俄羅斯雷區，完全失去了優勢。表現如此糟糕，以至於指揮官們趕緊將他們撤回。烏克蘭軍目前已經把美國教授的作戰方法放一邊，恢復了他們以往最熟悉的戰術—專注於用火砲和遠程飛彈消耗俄羅斯軍隊，而不是在火力下硬闖雷區。

⚡️ Correction, it was an FPV drone that caused the brutal detonation of a Ukrainian T-72M1 tank earlier pic.twitter.com/1y8b2diOJx — What the media hides. (@narrative_hole) July 31, 2023

西方的機動戰理論 (Maneuver Warfare)，在面對俄羅斯炮火一次又一次的彈幕下，對於烏軍來說幾乎沒有任何幫助。烏克蘭改變戰術的決定是一個明確的信號，顯示出北約仍希望配備了新武器、新訓練和注入火砲彈藥的烏克蘭作戰序列（部隊）能夠取得重大進展，雖然目前未能實現。

報導稱，這也引發了外界對於烏軍接受西方訓練的品質以及價值數百億美元的武器，包括拜登政府價值近440億美元（約1.39兆新台幣）的武器，是否成功地將烏軍戰鬥力轉變為北約標準提出了質疑。