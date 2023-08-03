漢來美食睽違3年，今（3）日舉辦月餅發表會，推出3款禮盒迎戰，預計將銷出6.1萬盒，稱霸五星級飯店，榮登銷售王。（柯宗緯攝）

漢來美食睽違3年，今（3）日舉辦月餅發表會，推出3款禮盒迎戰，預計將銷出6.1萬盒，稱霸五星級飯店，榮登銷售王。（柯宗緯攝）

距離中秋節還有快2個月，但月餅大戰已悄悄開打！漢來美食睽違3年，今（3）日舉辦月餅發表會，推出3款禮盒迎戰，預計將銷出6.1萬盒，稱霸五星級飯店，榮登銷售王。業者指出，今年原物料上漲2成，但月餅「凍漲」，8月13日起開賣，依過往經驗可望在1個月內完售。

漢來美食副總吳若寧指出，今年因應市場不同的客群需求，推出3款禮盒，預估營收成長3.4％。而月餅禮盒也蟬連多年全台五星級飯店銷量最高，主因是CP值高、外盒設計新穎，送禮大方；而主要客群有8成是企業團體，其中包含漢來的關係企業，另漢來美食全台48家品牌門市也有鋪貨，以及有漢來美食購物商城等多個銷售通路。

吳若寧坦言，國際原物料上漲，包括麵粉、奶油等，漲幅非常高，但漢來情月禮盒仍維持去年同等售價，大盒6入裝定價1880元；小盒8入裝定價1380元，價格維持不變，均使用進口高檔食材以及台灣在地高品質原料。

漢來指出，今年推出「典藏禮盒」與「風雅禮盒」以「花予」為名，以仿漆器盒手繪出蝴蝶蘭、鬱金香兩款手繪花為主體。經典口味有「金月奶黃流芯」、「白玉蓮蓉蛋黃」，另今年研發3款全新口味「松露蕈菇」、「薑汁紫薯」、「紅棗桂圓」。此外，「巧克力堅果」及「日式極品抹茶」也深受年輕顧客喜愛。

漢來表示，目前月餅開放預購中，漢來美食購物商城8月27日前完成線上訂購，可享中秋早鳥8折免運優惠，大宗訂購50盒以上或企業採購可電洽另有折扣。