成都世大運2日田徑女子100公尺預賽出現21秒81離譜成績，締造「史上最慢紀錄」的索馬利亞女將阿里（Nasro Abukar Ali），成為推特熱門討論人物，有網友指出，阿里甚至發願參加8月19日在匈牙利布達佩斯展開的2023世界田徑錦標賽。

世大運並未像其他世界頂尖競賽設下參賽標準，但有規定田徑女子100公尺若報名兩人以上，要交出12秒內參考成績，阿里報名時填的參考成績11秒42，在成都世大運田徑女子100公尺52位報名者甚至可排上前十，但比賽正式進行，阿里卻是跑出誇張的21秒81，賽後引起熱議。

有國外網友指出，阿里可能因為是索馬利亞田徑協會會長達希爾的姪女，才會進入成都世大運代表隊，推特帳號@mosthatedsomaIi分享道，阿里接受大陸記者訪問時表示，自己仍有計劃參加今年世界田徑錦標賽，因為她說「我還有很多沒展現的。」讓@mosthatedsomaIi感嘆：「這女人實在很有自信。」

世界田徑錦標賽設有參賽標準，今年女子100公尺參賽標是11秒08，比去年的11秒15程度更高，不過世界田協會針對沒有任何選手達到參賽標的國家發放兩張外卡、男女選手各一，就看該國田徑協會會把外卡給哪位選手。