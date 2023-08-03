補助各地共5358億元的前瞻預算，光高雄市就拿走1265億元，將近全部預算的四分之一，反觀台中市僅拿到228億元，是高雄市的四分之一，讓台中市長盧秀燕喊委屈，台中捷運藍線遭卡也成討論焦點。國民黨發言人、台中市立委(大里太平)參選人林家興表示，台中藍線是前後任胡志強、盧秀燕市府規劃路線較優，而民進黨籍前市長林佳龍硬要拐進沙鹿導致空轉四年，動機啟人疑竇。

林家興今在臉書發文表示，前行政院長蘇貞昌質疑「台中藍線路線大改，經費暴增633億」一說，引用錯誤資訊，且胡志強、盧秀燕市府規劃的路線明顯更優，且因為花費時間修正林佳龍市府錯誤，又遇到民進黨執政物價大漲，定案漲幅經費尚屬合理範圍。

林家興痛批，蘇貞昌擔任閣揆任內，綠營執政縣市諸多「綠錢爆」的品質低落建設，哪裡有為人民看緊荷包？實在不必跑出來搶版面自打臉、顛倒是非！林家興強調，國民黨反對前瞻預算，是著眼於「財政紀律」與「不希望淪為政黨綁樁工具」，很遺憾後來都不幸言中。看看高雄與其他縣市的經費比例分配差距達近六倍之多，看看高雄捷運核定通過速度與台中持續被卡，就可知道國民黨所言非虛。蘇貞昌也不應該帶頭造謠，用錯誤資訊誤導民眾、指點公共事務！

林家興指出，胡盧「藍版路線」和林佳龍「綠版路線」相比，藍版路線站數較優、服務範圍更廣，有兩站兼顧沙鹿南北需求、站點較佳，藍版沙鹿站在沙田路、台灣大道口，綠版偏居沙鹿後站的稻田、綠版沙鹿站離竹林國小、沙鹿高工的距離超過一公里、綠版路線都是密集住宅區，沿線的道路都是路幅狹窄，該段是高架路段，如果不走台灣大道，難道沿路都要拆民房、醫院嗎？如果走綠版路線，光徵收的金額就是天差地遠，會暴增不知道多少倍，且徵收更困難！且綠營議員楊典忠也支持藍版路線。

林家興也列出藍線預算增加的原因，包括用地費、工程經費、營建物料大漲，總額增加僅約60%，相比綠營縣市的成百上千倍暴增，尚屬合理。

林家興反問，請問蘇貞昌院長發文宣稱要「尊重專業」、「為全民看緊荷包」，卻對台中藍線捷運被卡800多天的事實不聞不問，專業在哪？而這些在您任內的諸多「綠錢爆建設」，其中相當一部分更有工程品質、公共安全問題，您何時曾經審慎嚴審過，又幫人民看緊荷包到哪裡去了呢？