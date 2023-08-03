國民黨總統參選人侯友宜昨(2日)結束3天訪日之旅，針對日方政界非常擔憂台海危機，侯強調要用性命顧台灣至死不渝。國民黨台北市議員游淑慧指出，侯友宜接受日媒專訪時提到，要重回過去前總統馬英九「不統、不獨、不武」路線。總統蔡英文2016上任之初宣示的兩岸維持現狀，該現狀其實就是馬英九路線。如今走歪成「不統、難獨、備武」路線。要真正保台只有選武力對峙取勝，或對等和平共存，台灣要走哪條路？

游淑慧今(3日)在臉書發文表示，侯友宜接受日媒專訪，提到重回過去馬英九總統「不統、不獨、不武」路線。民進黨這次又會嘴什麼呢？事實上，蔡英文2016年上任之初，就宣示兩岸會維持現狀，而當時的現狀，其實就是馬前總統創造的「不統、不獨、不武」路線。

游淑慧強調，民進黨2016年意氣風發取得執政權，但也沒有能力和自信大聲宣示自己想改變現狀。執政七年，兩岸現狀卻慢慢讓民進黨的意識形態給走歪了，變成「不統、難獨、備武」路線。「說穿了，要真正保台只有兩條路線：武力對峙取勝，對等和平共存。台灣，要走哪條路？」