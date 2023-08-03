桃園市政府3日表揚特優里長，獲獎的復興區羅浮里長王國治因山區飽受颱風、豪雨侵襲，里內有多條土石流潛勢溪流，主動參加水務局土石流防災專員培訓，多次颱風來襲，都用所學成功勸里民撤離。他說，看到里民平安，聽到一聲「謝謝」最讓他欣慰。

已經是第3任里長的王國治，因羅浮里在復興區，颱風災害多，他說，選上里長沒多久就遇到蘇迪勒颱風，當時轄區合流部落因此滅村。所幸他事先撤離居民，因此沒人傷亡。他也說，該次撤離前，因為預測風雨皆大，有里民失聯，其親友相當著急，他率眾找了2個小時，結果發現該里民與朋友在聊天。王國治說，看到里民的家人鬆一口氣，不斷對他道謝，自己也感到相當欣慰。

王國治又說，因為容易有災害，他參加水務局土石流防災專員培訓，了解更多防災知識。他提到，先前勸里民要預防性撤離時不盡理想，自己有專業知識，勸里民也更有說服力。

桃園市長張善政表示，市府正在全市13區輪流舉辦基層座談會，他在與基層進行座談的過程中，深刻體會里長的重要性，許多平常不容易看到的問題，都是透過里長在基層座談會中提出，而這些建議也讓市府能夠盡快補強施政盲點。