高姓女子2021年在桃園1間二手車行以168萬購買2015年瑪莎拉蒂跑車，交車隔天發現踩煞車時車輛會飄移、副駕駛門甚至無法開啟。協議以188萬換車後，換來的車仍有問題，經鑑定發現是重事故車，法院判業者賠償買車等費用賠195萬餘元。

高女提告，指2021年在桃園1間二手車行以168萬購買1輛瑪莎拉蒂跑車，支付8萬訂金後，其餘貸款處理。但交車隔天發現駕駛座門有風切聲、車窗無法關緊，甚至踩煞車時車輛會飄移，副駕駛車門還打不開。到車行合作維修廠調整，但故障部分卻修不好。

高女說，業者當時提出140萬買回原車，或者以車換車2方案。因此她以188萬元換車，但開一開發現車子會漏油，送修後回來繼續開，發現引擎故障燈亮起，而且引擎屢屢故障。高女受不了問題連連，想要賣車，但是送到第三方鑑定後，發現該瑪莎拉蒂是重大事故車，車輛左前大樑、右劍尾、左劍尾、右前大樑、右輪艙、避震器座都有損傷。

賣車的蔡姓男子、林姓男子稱，車子是客人寄放，費用應該是該車主負擔，2人僅有交易車輛。但法院認為，契約中賣主、代售人，分別是林男、蔡男，而林男受僱於車行，對於車輛狀況不得托推不知情，且車輛損害嚴重，其瑕疵核屬重大，計算強制險、牌照稅、燃料稅及車輛費用，2人須賠償高女195萬2719元。