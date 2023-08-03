卡努颱風侵襲北台灣，基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣今（3）日宣布放颱風假，桃園市正常上班上課，讓不少桃園人炸鍋，湧桃園市長張善政的臉書。張善政表示，大家的意見，他都看到了。他指出，桃園今日的氣象預測距離停班停課的距離還相當大，無法基於這樣的數據做出停班停課的決定。

張善政今( 3日)在臉書粉專貼文表示，颱風瞬息萬變，今天桃園的天候並沒有致災的危險，但有些地區還是小有風雨，對通勤者多少有些不便，大家辛苦了，請一定要多加小心，注意安全。這兩天有許多市民與網友到他的臉書留言，大家的意見，我都看到了。

張善政接著指出，基北北桃是共同生活圈、工作圈，有必要加深協作。4個城市的地理位置、產業型態、交通模式多少有些差異，強求大家都做一樣的決策，也不是對市民最負責任的態度。他們成立基北北桃合作交流平台，重點是讓4個城市可以即時快速且全面的溝通，確保大家的決策，彼此都充分瞭解，對4個城市的民眾也最有利。

張善政指出，以今日是否放颱風假為例，原則上他們希望基北北桃能夠同步，然而這並不是唯一的考量。桃園今日的氣象預測距離停班停課的距離還相當大，他們無法基於這樣的數據做出停班停課的決定。

張善政表示，從昨天深夜到目前桃園市尚未出現明顯強烈風雨，然而卡努颱風速度緩慢，可能會持續帶來雨勢，市府會持續關注颱風動態，也請市民朋友注意安全，小心防災。