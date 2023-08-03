颱風「卡努」侵襲北台灣，但軍友社榮譽理事長李棟樑對國軍的關懷熱情不減，今率敬軍團，前往北部山區的雷達站，特別「辦桌」與官兵共進午餐，慰勉堅守崗位的國軍官兵弟兄姐妹們，代表社會各界對他們以行動捍衛國家安全的付出，表達感謝與肯定。這是李棟樑第10次慰訪雷達站，第4次與雷達站官兵會餐。

上午山區天候不佳，大雨伴隨陣陣強風，李棟樑仍不畏嚴峻天氣與車程勞頓，在軍友社秘書長簡士偉、政戰局局長楊中將及海軍副司令王瑞麟中將等人陪同下等人陪同下，驅車前往北部偏遠山區，關心官兵們的生活狀況，為他們加油打氣。

敬軍團抵達後，受到官兵熱烈歡迎，李棟樑為感謝官兵24小時戮力戰訓辛勞，特別致贈慰問金與慰問品，王瑞麟也代表部長邱國正，頒贈慰問品，肯定官兵犧牲奉獻精神；隨後在敬軍餐會上，李棟樑與官兵共進午餐，犒慰官兵時刻堅守崗位，捍衛台海安全。

「不管今天風雨多大，我都要來看看辛苦的國軍官兵。」餐會期間，李棟樑和官兵噓寒問暖，親切詢問部隊生活起居，並了解執勤任務狀況；李理事長表示，官兵於偏遠地區不畏辛苦執行戰備工作，全程監控台海動態，因此，他特別前來代表社會各界，向官兵們表達最崇高的敬意。