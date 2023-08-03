透過舞蹈和身體表現訴說家國苦難與殖民史，來自剛果的編舞家福斯坦．林耶庫拉（Faustin Linyekula）作品《我的身體，我的檔案》，本周末在台演出。

剛果自1960年獨立後，因政權更迭陸續更改國名為剛果共和國、剛果民主共和國、薩伊共和國、剛果民主共和國是自1997使用至今。

福斯坦．林耶庫拉表示，在他23歲時的某天，被告知未來需要以不同的方式稱呼自己的國家，成為他創作的啟蒙，他自述有一種感覺逐漸浮現，「只有我的身體沒有對我撒謊。」因而開始探問自己的身份與認同。

《我的身體，我的檔案》透過向身體提出問題，傳達壓迫的權力關係。同時回顧了二十年的創作成果，及在家族故事中缺席的女性。他邀請知名雕塑家Gbaba為作品製作雕像，並將已故祖先能量注入雕像中。

藝評人周伶芝表示，福斯坦．林耶庫拉在身體書寫上與觀眾溝通，透過音樂吟唱，還有雕塑的木頭身體，去隱喻看不見的祖先靈魂。透過身體的儀式，把過去在官方歷史裡缺席的女性，召喚到劇場裡。例如：舞作裡與木頭雕塑之間細微的互動，試圖靠近缺席已久的家族女性，殘留在身體的各個角落。《我的身體，我的檔案》演出將於8月5日、6日在台北表演藝術中心藍盒子登場。