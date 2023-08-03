將人力車搬進劇場和舞者共舞，結合南非祖魯文化及電子音樂，南非編舞家羅賓．奧林作品《我們腳踩無敵風火輪，五光十射你的路，與魔鬼共舞在1820》本周末在台演出，以靈活的方式探討南非殖民議題。

南非在20世紀初曾出現人力車服務，用來解決英國在當地的糖業交通問題，大多由祖魯人拉車服務白人，人力車因此成為殖民統治象徵，同時意外展現本土文化的生命力。車夫以誇張的羽毛和牛角頭飾、部落圖騰的外衣混搭皮革與流蘇裝飾車輛外觀，無論坐在車上或在路旁觀看，都像是一場的街頭表演秀，到1960年代甚至成為南非官方認證的重要觀光資產。

身為一位白種南非女性，羅賓．奧林將這段特殊歷史編入舞作。她來自立陶宛的猶太人家庭，流亡到南非，創作主題關照南非社會，特別是黑人族群的殖民、恐同、愛滋、貧窮等議題。

本次來台演出的當代非洲舞團「動動舞職業舞團」（Moving into Dance Mophatong），是南非最資深國寶級舞團，結合南非當代音樂團體「uKhoiKhoi」的歌聲，在音樂風格上含括了無伴奏人聲合唱、電子迷幻、非洲特有的音樂節奏等。演出將於8月5、6日在台北表演藝術中心大劇院登場。