有「一代鐵肺歌后」稱號的甄妮推出《魯冰花》、《綠島小夜曲》等耳熟能詳的好歌，縱橫70年代華語歌壇，但她2014年唱完慈善演唱會，便鮮少出現在螢光幕；日前李玟家屬舉辦告別式，甄妮擔任扶靈人士，並上台致詞，劉嘉玲亦到場致意，喪禮結束2人也約碰面，並留下珍貴合影，隨即引起關注。

甄妮與李玟認識超過20年，時常用訊息關心彼此，原本約好在香港共進晚餐，沒想到上月5日竟傳出憾事，恰好跟寶貝女兒生日相同，她在告別式致詞時，提起此事相當難過：「我非常不喜歡這個玩笑，以後每年這一天是要做生日還忌日？她不該開這個玩笑，我以後日子怎麼過？」，並感性地說：「下輩子我也願意跟她做好知己。」

而劉嘉玲2日在IG發出與甄妮的合照，原來告別式之後，便見面聚會，可見甄妮戴著墨鏡，身穿印有米老鼠圖案的襯衫，戒指戴在左手中指上，打扮休閒又不失時髦感，劉嘉玲亦不遑多讓，穿米白色無袖上衣露出纖細玉手，一抹笑容也絕美，正親暱摟著甄妮，同時寫下《明日話今天》，掀起甄妮與李玟曾在演唱會同台演唱此曲的回憶，隨即引起粉絲關注。

粉絲們紛紛誇讚凍齡美貌，寫下：「甄妮姐姐一樣美麗！」、「兩位都是美人」、「美翻了」；同時亦有粉絲提醒她們把握當下的重要性：「希望妳們天天保持快樂的心情！長命百歲」、「今日天長地久，明日聚散依依」、「甄妮姐姐，很美，唱歌又好聽，好朋友是永遠的。」