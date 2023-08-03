嘉義市鼓勵在地企業聘用嘉義青年學生工讀。（廖素慧攝）

嘉義市鼓勵青年在嘉就業，今年擴大辦理青年職涯體驗暨工讀嘉薪計畫，有11間廠商、5所高中及大專校院共100名學子參加，讓學生到在地企業打工學習，體驗職場，探索未來職涯，企業每聘用1名青年學生最多補助5萬元獎勵金。

嘉義市政府今年首度自籌經費，與在地企業合作「青年職涯體驗暨工讀嘉薪計畫」，提供40個企業工讀機會，加上勞動部勞動力發展署補助60個公部門暑期工讀名額，共有100個職缺，讓青年探索職涯。

呂文涵在嘉易創有限公司工讀，她說，這次工讀提升了工作能力、累積社會經驗，也感受到市府對青年職涯探索的支持及就業環境的友善。

來自越南的中正大學4年級學生林芳兒，在冠閣大飯店工讀，她說，明年就要踏入職場，希望透過工讀縮短她與職場的距離，這段時間學習到面試技巧、如何與客戶溝通，與同事相處融洽，覺得嘉義市就像她第二個家，期待未來能留在嘉義就業。

參與計畫的旅行社業者張耿倫認為，企業最大的資產就是人才，市府用「嘉薪計畫」搭建平台，媒合人才，減輕招攬工讀人才初期的經費負擔，協助企業培育人才。

市長黃敏惠表示，市府力挺青年，注重教育培力，為青年開創多元職涯探索機會，今年首度辦理嘉值企業暑期工讀，鎖定18至25歲青年，設計職場實戰體驗，搭建平台媒合嘉義地區業者，為企業及青年創造機會，提升職場競爭力。

嘉市府社會處長李思賢說，這次計畫鼓勵在地企業聘用設籍嘉義市或就學嘉義縣市的18至25歲學生青年，每聘用1名青年學生，最多補助企業5萬元獎勵金。