48歲天后「CoCo」李玟上月逝世，其告別式於7月31日舉行，並於本月1日舉辦大殮火化儀式，讓家屬與歌迷們都相當不捨，現場哭聲頻傳。不過，受到歌迷關心的李玟長眠地尚未公開，而二姐李斯林（Nancy）也透露原因。

為了籌備李玟的後事，其家屬們忙進忙出，陪她走完人生的最後一段路，而如今一切圓滿，僅剩下李玟的長眠處還未告知大眾，而一直忙碌於李玟後事的李思林也告知其原因了。

對此，據《TVBS新聞網》報導，李思林透露長眠處還未決定，且還未收到骨灰，所以後續流程還在等待通知。事實上，據香港人指出，大家看到的推進火化只是一個儀式，其實還在排隊等流程，大約需要一個禮拜，才可以拿到骨灰，在進行進塔。

此外，李玟31日舉行告別式時，有不少明星舉凡劉德華、王心凌、成龍等人皆錄製追思影片，還有歌迷們到現場獻花，為李玟送行，不過儀式結束後，李玟的大姊與二姊疑似崩潰大哭，其中李秋林更用粵語喊道：「他害死了我妹妹，他害死我妹妹！」讓不少歌迷們見了相當痛心。

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