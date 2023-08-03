中度颱風卡努暴風圈在今天下午觸碰到新北市東北角，新北市防災應變中心於晚間6點舉行第3次工作會報，根據天氣風險管理公司及台大天災研究中心監測，入夜到清晨是影響最大的時候，但清晨6點以後影響就會逐漸變小；市長侯友宜仍呼籲民眾，今晚務必待在家中不要外出，另也指示各區長，若今夜有突發狀況，務必做好疏散撤離。

天氣風險管理公司表示，目前颱風即將轉彎，未來會朝東北轉東北東方向移動，不過移動速度很緩慢，雖然暴風圈已觸碰東北角，預期還會再進來一些，但仍然屬於掠過，暴風圈不至於涵蓋，颱風中心強度也減弱到每秒43公尺，預期未來6到12小時之間，還會再減弱，暴風圈也會再縮小。

這次颱風因西北邊乾空氣的影響，所以對台灣或新北市的影響就較小，雨量也較少，到今晚6時為止，降雨量約100毫米，不過晚間還會有一波雨帶進來，所以累積雨量有可能接近140到200毫米，尤其是陽明山脈的區域。

至於陸上颱風警報可望最慢在清晨5點半到8以前解除，也會因為暴風圈縮小的關係，會感覺颱風移出的速度會加快，明天下半天就可以完全脫離颱風影響，六日雖會有局部陣雨，但氣候回歸到夏季型態。風力部分，入夜後北海岸最大陣風可到10至11級，不過強度也會陸續遞減。

台大天災中心則指出，今晚到明天早上風浪都不小，特別適逢大潮，淡水與貢寮在晚間11點左右是滿潮，也是影響最嚴重的時候，需要特別注意；因為這次颱風影響較大在風力，因此新店、坪林、烏來等區以及石碇、汐止兩處大規模崩塌地區發布黃色警戒的機會較小。

侯友宜表示，依照目前的預測，明天早上6點鐘以後，颱風對於新北的影響就開始變小，就雨量方面都沒有達到豪大雨等級的停班停課標準，因此要從風力部分去研議，這部分會與基隆、台北、桃園共同討論後，於晚間8點發布。

因為影響最大的時候是今晚到明晨，所以侯友宜仍持續提醒民眾切勿外出，特別是不要去觀浪，相關單位一定要做好巡查，水利局也要隨時做止準備，河川水庫到達警戒水位要立即通知相關單位。

農業局也要確認漁船、漁工的安置是否完成；交通局針對台2線、台9線及台9甲線等道路封閉管制，要隨時跟公路總局保持聯繫，雖然目前為止受理112件災情都是電線掉落、路樹倒榻等，沒有傳出重大災情，但各單位仍要持續待命，特別是如果晚間有突發狀況，各區區長一定要做好疏散撤離。