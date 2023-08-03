輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳挖角大陸車廠靈魂人物，震驚整個汽車業界！小鵬汽車自動駕駛中心副總裁吳新宙將轉戰輝達，擔任全球副總裁職務。吳新宙是智駕行業的泰斗，被認為是小鵬汽車智慧駕駛的第一號人物，如今效力市值破兆美元的晶片巨擘輝達，傳掌管自動駕駛軟體業務，盼能將最弱一項業務救起來。

小鵬汽車董事長何小鵬在個人微博發文透露小鵬副總裁吳新宙離職一事。他提到，因家庭和多方面的原因，吳新宙在去年下半年表示要回到美國。在此後10個月時間裡，小鵬汽車確立全新的工作模式，並在架構和組織上進行了提前優化和迭代。

何小鵬說，吳新宙將成為全球知名公司的最高等級華人高管，並繼續在晶片等多個方面和小鵬汽車深度合作。吳新宙的繼任者是小鵬汽車XNGP負責人李力耘，也是小鵬汽車智能駕駛團隊的重要人物之一。

據《36氪》報導，輝達內部人士透露，吳新宙最快可能在近一兩個月入職，這已經是半公開的秘密。因合作關係，吳新宙和輝達創辦人兼CEO黃仁勳交往頗深，據北美員工轉述，吳新宙經常在內部會議上透露和黃仁勳見面談話的一些內容。

消息人士指出，吳新宙出任全球副總裁職務，在輝達級別並不算高，可能不必向黃仁勳匯報，上面還有高級副總裁Dwight，但若吳新宙向黃仁勳匯報，應是擔任高級副總裁，掌管智駕軟硬體板塊，包括智駕晶片、軟體算法、自動駕駛，未來的中央計算等會面臨重整，「這應該是老黃（黃仁勳）給自動駕駛軟體業務的最後一次機會，再搞不好就shutdown。

吳新宙1997年畢業於清華大學電子系，其後赴美留學，在UIUC獲碩士及博士學位。他曾在手機晶片大廠高通工作十餘年，主導自動駕駛解決方案。自2019年3月加入小鵬汽車，吳新宙全面主導小鵬的自動駕駛技術路徑與落地，搭建了智駕核心團隊與架構。