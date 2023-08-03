中度颱風「卡努颱風」靠近，台中山區也下起大雨。為確保用路人安全，台8線74.5K至80K（新佳陽到梨山）、85K至110K（梨山到大禹嶺）以及台14甲線18K至41.5K（翠峰到大禹嶺）自3日晚上7時啟動預警性封閉作業，公路總局呼籲用路人非必要避免進入山區道路。

上周杜蘇芮颱風近台，環流影響山區持續降雨，台8線91.5K梨山路段傳出邊坡落石、坍方，造成道路雙向阻斷；近日「卡努颱風」靠近，台8線24.9K及25.1K二處3日上午傳出路樹倒塌，經警方與和平清潔隊前往，初步砍樹清除路障，並通報谷關工務段調派機具清除，上午11時10分恢復雙向通行，可見山區事故風險高。

公路總局指出，台8線85至110K（梨山到大禹嶺路段）、74.5K至80K（新佳陽到梨山路段）以及台14甲線18K至41.5K（翠峰到大禹嶺）因受杜蘇芮颱風及歷次災害影響，目前邊坡坍方風險甚高；谷關、梨山地區3日入夜起至明4日恐持續有大雨等級以上降雨發生，3日晚上7時啟動預警性封閉作業，以維護用路人安全，並於4日上午7時確認路況及雨勢後再行評估是否延長封閉。

公路總局谷關工務段長張裕閔指出，台8線中橫便道本身就是管制路段，其中新佳陽到梨山路段多為新佳陽和舊佳陽兩個部落通行，封閉後影響較低；而梨山到大禹嶺路段則是往來台中與南投山區的，此路段過去就有災情並列入重點監控路段，風雨大就會預警性封閉。

公路總局表示，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，並請梨山區民眾如有農產品貨運載送或外出就醫需求盡早規畫下山，造成不便尚請見諒；最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP、公路總局公路防救災資訊系統及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。