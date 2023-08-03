印度北部的哈里亞納邦(Haryana)古爾岡市(Gurugram)，從7月31起爆發了嚴重的地區暴力，極端印度教暴徒先在深夜縱火焚燒了一座清真寺，並殺害一名穆斯林神職人員，警方雖然出動維持治安，但是暴徒轉而攻擊警察，目前已造成2名警察和2名民眾在衝突中被殺，總共有5人死亡。警方聲明稱，暴力事件造成 20 多名警察受傷，數十輛汽車被縱火。

美聯社報導，為了避免暴民再糾集群眾，印度當局在星期二於哈里亞納邦北部地區實施部分宵禁，停止網路服務，並部署了數千名國民衛隊。雖然之後都沒有新的暴力事件，但為了預防措施，學校和大學仍然關閉。

The Wire報導，這起暴力事件是印度北部的伊斯蘭教與印度教難解的衝突。哈里亞納邦的印度教與伊斯蘭教徒人數差不多，兩種信仰對牛的看法截然不同，印度教徒將牛視為神聖動物，因此經常指控伊斯蘭教徒是殺牛者。

事件直接導火索，是臭名昭著的「義務護牛者」(cow vigilante)成員-莫努•馬尼薩爾(Monu Manesar)造成的，此人是印度教極端主義者，曾經私刑迫害穆斯林至死，因此被以謀殺罪被通緝。然而，他的舉動也出現一批追隨者。馬尼薩爾前幾天拍攝一段影片聲稱，他要參加在梅瓦提(Mewati)舉行的印度教「輝煌遊行」(shobha yatra)，並邀請支持者也一起參加。

馬尼薩爾的影片傳播後，穆斯林年輕人就發布了反制影片，警告政府不允許他進入梅瓦提，並要求警方逮捕他。

馬尼薩爾最終因警方的阻攔沒有前去參加，這使得他的支持者們認為，穆斯林對印度教忠貞者發動壓迫，轉而攻擊清真寺。

騷亂發生後，哈里亞納邦副省長杜希揚特•喬塔拉 (Dushyant Chautala) 聲稱，遊行參與者沒有向有關單位通報他們的朝聖行動，這起暴力事件是有預謀的。

印度人民黨領導人議會議員拉奧•因德吉特•辛格(Rao Inderjit Singh)指出，遊行參與者攜帶劍和鐵條，做出挑釁行為。

辛格說：「誰給他們遊行用的武器？這是錯誤的挑釁行為。我並不是說對方就完全沒有挑釁，但是這實在不應該。」