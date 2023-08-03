南投醫院家醫科主任莊家銘提醒民眾如被蚊子叮咬後出現眼窩痛、發燒、全身痠痛等症狀可能感染登革熱，應盡速就醫。（曾雪蒨攝）

一連兩個颱風過境台灣，為各地帶來大量雨水，住家盆栽與道路積水恐讓病媒蚊孳生，登革熱疫情升溫。醫師提醒，暑假期間很多民眾趁著疫情解封，到東南亞等登革熱疫區旅遊，加上接連颱風來襲讓病媒蚊有孳生的環境，所以特別提醒民眾，如果出現眼窩痛、高燒不退、肌肉痠痛或出現紫斑等症狀，應盡速到合約醫療院所進行抽血檢測，早期發現並治療，避免疫情擴大。

南投縣繼出現境外移入登革熱首例後，上周本土登革熱也現蹤，雖然首例登革熱感染源推論來自雲林，但南投醫院家醫科主任莊家銘主任仍提醒，國人到東南亞或中南美洲等登革熱疫區旅遊，除了要特別注意穿長袖長褲或噴防蚊液，萬一返台後出現眼窩痛、全身痠痛、發燒、起疹等症，應盡速到合約醫療院所就醫快篩，避免疫情擴大。

莊家銘指出，登革熱疫情主要是有人感染登革熱，病媒蚊叮咬感染登革熱患者，帶著登革熱病原再去咬第二人，將登革熱傳給第二人，才會出現登革熱疫情，但部分人感染後症狀輕微如感冒，少數曾感染過登革熱患者再次被叮咬，會誘發出皮膚出現紫斑、出血性登革熱症狀就要特別小心。

「美國FDA在2019年已經批准一種登革熱疫苗在該國流行地區使用，2021年美國CDC進一步推薦為曾經感染登革熱且居住在登革熱流行地區的9~16歲兒童接種，但該疫苗尚未開放使用在前往該國登革熱流行地區的旅行者，台灣地區也尚未引進登革熱疫苗」，所以莊家銘以此特別提醒民眾，登革熱的潛伏期最長可達2周，所以就醫時重要的是告知醫師「旅遊史」與「接觸史」，才能讓醫師及時掌握感染資訊，提供最迅速有效的檢查與治療。

莊主任並呼籲，萬一出現眼窩痛、高燒不退、肌肉痠痛或出現紫斑等典型的登革熱症狀，應盡速前往南投等39家醫療院所就醫，避免疫情擴散。