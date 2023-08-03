桃園脫勾北北基未放颱風假，市長張善政維基百科上被改名為「張善變」，臉書也被灌爆罵翻，張善政晚間在臉書發文指出，4縣市是共同生活圈和工作圈，有必要加深協作，但地理位置、產業型態、交通模式多少有差異，強求一樣的決策並非負責任的態度，原則當然希望同步放假，但仍無法根據相差甚大的數據停班課，4縣市同時發布前也深度溝通了解決策，這就是基北北桃平台的意義，強調颱風瞬息萬變，市府團隊守護桃園的初衷永遠不變。

「這兩天有許多市民與網友到我的臉書來留言，大家的意見，我都看到了！」張善政說，有些朋友提到，桃園決定今日正常上班上課，與基北北的決策不同，這一點，他認為有必要清楚說明。

張善政說，基北北桃是共同生活圈、工作圈，有必要加深協作，這點大家應該都不會否認。但四個城市的地理位置、產業型態、交通模式多少有些差異，強求大家都做一樣的決策，也不是對市民最負責任的態度。

張善政指出，成立基北北桃合作交流平台，重點是讓四個城市可以即時快速且全面的溝通，確保大家的決策，彼此都充分瞭解，對四個城市的民眾也最有利。以今日是否放颱風假為例，原則上希望基北北桃能夠同步，然而這並不是唯一的考量。桃園今日的氣象預測距離停班停課的距離還相當大，桃園市府無法基於這樣的數據做出停班停課的決定。

張善政提到，昨晚的放假決定，桃園利用合作交流平台，與台北、新北、基隆深度溝通。大家同時發布之前，都充分了解彼此所作決策的意義，也密切保持聯繫，以應對颱風可能帶來的風險。這就是基北北桃平台的意義所在。

至於民眾在他臉書提問，工作在桃園，但居住在雙北，是否要來上班？張善政也解釋，依照勞基法相關法規，只要居住地或工作地，以及上班必經途中，有任一地點宣布停班停課，民眾都可依自身考量來決定是否出勤，有疑問的話，市府勞動局也會提供相關協助與諮詢。

張善政說，今天桃園的天候並沒有致災的危險，但有些地區還是小有風雨，對通勤者多少有些不便，大家辛苦了，請一定要多加小心，注意安全。

張善政也提到，今日下午他親自主持桃園第二次災害應變會議，從昨天深夜到目前桃園市尚未出現明顯強烈風雨，然而卡努颱風速度緩慢，可能會持續帶來雨勢，市府會持續關注颱風動態，也請市民朋友注意安全，小心防災。