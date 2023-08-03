金曲歌后徐佳瑩時隔8個月，日前在直播中重啟「佳瑩之音」，只見她在自家小工作室自彈自唱、與線上的歌迷們暢聊約70分鐘，除了唱自己的歌，也會唱她喜歡的歌，當演唱〈衣櫃歌手〉前，豈料原唱、金曲歌王HUSH同時在觀賞直播，還留言表示，正在煮泡麵，熱情邀約她直播結束後來一起吃。

她當天以〈準明星〉開場，自己搖著沙鈴，好友陳君豪和小威則擔任吉他手伴奏，還開放歌迷點歌〈行走的魚〉，更加碼演唱〈在意這件事〉，臨場考驗吉他手的功力，徐佳瑩笑問：「我們要不要原地出道？團名叫啦啦隊。」

徐佳瑩將在11月4日於小巨蛋舉辦「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會，門票在5日開賣；對於將開唱，她坦言，心情很緊張，畢竟距離上一次大型演唱會已時隔五年，生活經歷了很巨大的改變，但仍很有誠意、認真地籌備演出，「我把自己當作第一次上小巨蛋，第一次跟這麼多人聚在一起唱歌跟聽歌。這些事情、這些時刻都得來不易，所以我們很用心、花盡心思地去準備演唱會，只為了要再跟你們相遇的那一刻。」