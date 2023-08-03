俄羅斯新聞社（RIA Novosti）今天報導，俄羅斯將挪威列入對俄國外交使節團做出「不友善」舉動的「不友善國家」名單中。

俄新社報導，被列入名單的國家在俄國可雇用的當地雇員人數會受到限制，以挪威的情況來說，人數被限制在27人以內。

路透社報導，今年4月，挪威以從事間諜活動為由，驅逐了15名俄國外交官，俄國則以驅逐10名挪威外交官作為回應。

挪威表示，主張挪威對俄羅斯不友好毫無理由。挪威與俄國在北極地區接壤。

挪威外交部長胡特費爾德（Anniken Huitfeldt）在給路透的聲明中表示：「今天的局勢是俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所致。俄羅斯可以自行選擇結束這場戰爭。」

胡特費爾德說道：「作為鄰國，我們都關注於維持外交關係和聯繫管道，尤其是在困難時期。」

挪威外交部發言人另外表示，挪威尚未收到莫斯科當局的正式通知，並婉拒就俄羅斯的決定可能導致何種具體後果做出評論。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1120803