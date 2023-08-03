中颱卡努襲台，北北基今(3)日風雨加劇，難得放颱風假。前高雄市長韓國瑜今也在臉書發文關心，也附上與妻子李佳芬、「老朋友」黑柴犬歐米魯的合照。韓國瑜也透露，自己最喜歡的是維力炸醬麵。不少藍營政治人物和韓粉也都留言互動。

韓國瑜今在臉書發文，「各位好朋友颱風天要注意安全，平安最重要！」並附上前陣子老朋友來雲林玩的照片。韓國瑜也在留言問網友，「各位好朋友颱風天在忙什麼？」不少粉絲都回說，「再等一個人」、「在等你」、「忙等待那個人奇蹟出現」。韓國瑜也問大家，「泡麵有準備好嗎」，並透露自己最喜歡維力炸醬麵。

立委王鴻薇也留言回應，「感謝韓市長颱風天心繫民眾安全！一切平安！」洪孟楷說「市長與佳芬姐氣色真好！溫馨又有愛」、立委參選人張斯綱也說，「感謝韓市長關心大家，願大家都平安！」不過也有許多人關心黑柴歐米魯，立委參選人李明璇、葉元之也都大讚「好可愛」。還有網友提到，「想當初那一年下大雨淹水，你涉水勘災的畫面，就這樣走進我的視界」

中颱卡努滯留，暴風圈已短暫接觸東北角陸地，中央氣象局下午18時40分發布17縣市豪大雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（3日）晚至明（4）日台北市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及台東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。