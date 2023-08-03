父親節將至，樂天市場推薦父親節禮物新選擇「樂天Kobo 6吋電子書閱讀器Kobo Clara 2E」獻給喜愛閱讀的老爸。

Kobo Clara 2E有許多特色，包括​​16GB可以輕鬆攜帶多達1萬2000本書籍，隨身擁有自己的行動書庫，再來是電子紙螢幕有效降低藍光，字體可放大縮小，最後是產品內建藍牙功能，聆聽有聲書也很方便，提升閱讀的多樣性與樂趣。IPX8等級防水功能，可達水深2公尺，最長60分鐘，不論是泡澡或在泳池畔閱讀也不擔心。

此外，Kobo Clara 2E外殼超過85%使用回收塑膠製造，其中包含10%OBP認證海廢再生塑料，包裝採FSC認證再生紙材，不含磁性，並採用環保大豆油墨印刷技術，為永續環境盡一分心力。

Kobo 6吋電子書閱讀器Kobo Clara 2E原價4450元；在樂天市場購買享父親節領券優惠價4250元，再送500元購書金。