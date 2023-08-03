活躍於國際的次女高石易巧返台，這次她將挑戰演唱整場帶有吉普賽風情的曲目，她表示，「吉普賽」一詞在歐洲地區的文化脈絡裡，容易引發負面聯想，但是在藝術歌曲裡的吉普賽風情，可以看見一種對生活的勇氣和純粹，還有感受到自由奔放的靈魂。

石易巧表示，她過去演唱德奧藝術歌曲，必須中規中矩，遵守規範，「這次我排練時可以感受到音樂裡的奔放，不是把我的聲音置放在音樂的空間裡，而是讓歌曲裡的舞蹈、節奏和流動感，帶領我演唱，不需要有太多制式化的安排和刻意的設計。」

於是，在德弗札克的《吉普賽之歌》，石易巧感受到捷克民謠的生命力，她表示，「音樂的力度對比很大，速度的快慢從零到有，像是在野地跳舞時會聽見的聲音，聲響的晃動也慢慢變大。」

舒曼的《十二首克爾納之歌》節選，則是描述大自然之美，石易巧表示，歌曲裡有許多自然氛圍的細節變化，「像是小草在戀愛的場域綻放，還有對生死循環的探討，在自然法則裡，大自然能包容療癒人們的創傷，也能復育大自然的傷痕。」

李斯特的《三個吉普賽人》，則可看見三個吉普賽人的不同姿態，不管他人眼光，自在做自己。馬克斯的三首藝術歌曲，則是把吉普賽人的生活，描繪得很有文學意象，在大自然舉辦婚禮，就以蜘蛛絲、透明露珠作為新娘禮服，落在地上的樹葉，就是新婚之夜的床。石易巧表示，歌曲裡的女子示愛，以非常隱晦的方式表白，耐人尋味。

石易巧畢業於北藝大音樂研究所、德國國立特羅辛根音樂院藝術家演唱文憑及最高獨奏家文憑，自2012年起獲聘德國烏爾姆劇院駐院獨唱歌手，並在2016年獲選德國西南日報年度歌手的台灣傑出次女高音。近年經常往返台灣與德國演唱。

演出將於8月6日在衛武營國家藝術文化中心表演廳、8月11日在台中國家歌劇院小劇場、8月13日在台北國家兩廳院演奏廳登場。