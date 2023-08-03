屏縣府防疫所驚傳性騷案，有女職員向媒體爆料遭陳姓小主管言語性騷、還被伸鹹豬手摸胸，對此，縣府證實確有此事，去年經性平工作小組調查後，部分性騷擾成立，陳男已被記大過降為技士、並調離現職。

屏東防疫所有女職員向媒體爆料，她遭到陳姓小主管性騷擾，她指出，陳男平常很愛開黃色笑話、對女生的穿著打扮品頭論足，還會直盯女性敏感部位，此外，還時常趁出差時伸鹹豬手，不是摸胸就是拉人坐大腿，令人感到噁心、反感。

爆料人說，陳男很常在下班後，以「有要事幫忙」要求她到辦公室找他，但都沒有重要事情，他這樣拖延她的下班時間，還藉機性騷，已對她造成很大的心理壓力以及人格受損。

對此，屏縣府證實，該案為去年申訴案件，當下即依相關規定採取如下相關措施，包括為保護申訴人，已立即隔離當事人，如工作業務，辦公室座位等，避免雙方接觸，且立即依規定交由外聘的性騷工作小組及審查委員審議。

縣府表示，因部分申訴案情成立，所以陳姓主管已降調為承辦技士及改調不同科室。縣府強調，該性騷案件經性平工作小組及審議委員後，因審查結果部分情事成立，所以陳員記大過1次並已經縣府核定通過。

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