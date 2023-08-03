雄檢連破4洗錢集團扣2億，邢泰釗表揚有功檢警。（最高檢提供）

雄檢指揮警方偵辦「靖平專案」，破獲4個「假幣商」、洗錢集團，查扣名車、名牌包及現金不法所得共約2億元。（最高檢提供）

詐團利用虛擬貨幣洗錢日益猖獗，高雄地檢署成立「查緝新興犯罪專責小組」追查新興詐欺及洗錢案件，指派專責檢察官鄭益雄、呂尚恩指揮警方偵辦「靖平專案」，破獲4個「假幣商」、洗錢集團，查扣名車、名牌包及現金不法所得共約2億元，檢察總長邢泰釗在卡努颱風來襲期間，3日親赴雄檢頒獎表揚檢警，並讚許雄檢設置全國檢察機關首套「扣案虛擬通貨管理系統」，有利於檢方偵辦虛擬貨幣洗錢犯罪。

最高檢表示，高雄地檢署成立「查緝新興犯罪專責小組」，指派專責檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第2案，彙整轄內新興詐欺及洗錢案件，指揮司法警察機關向上溯源，查獲4組利用虛擬通貨專為犯罪組織洗錢之不法集團。

其中1組建置非法金流管理平台為犯罪組織提供「一站式」洗錢服務，另3組以「假幣商」手法，對外自稱正當幣商，負責接收詐欺集團詐取被害人款項，將贓款轉換為泰達幣，再匯至詐團指定電子錢包地址或虛擬貨幣人頭帳戶，經檢警數波查緝，共查扣約新台幣2億元不法所得。

最高檢指出，高雄地檢署考量詐團利用網路詐欺及虛擬通貨洗錢犯罪日益猖獗，因虛擬貨幣扣案不易，若遺失實體金鑰將產生無法提領虛擬通貨等風險，因此開發建置全國首套「扣案虛擬通貨管理系統」，司法警察機關在查扣虛擬貨幣時，只須掃描雄檢扣案管理系統QR CODE，即可取代過往需逐案購置冷錢包儲存查扣虛擬貨幣，避免查扣虛擬貨幣衍生之保管風險、冷錢包購置成本及時間。

最高檢表示，檢察總長邢泰釗今日親赴高雄地檢署致贈「火鳳」獎座及獎狀，嘉勉檢警偵辦「靖平專案」第2案辛勞。邢泰釗致詞時表示，新興犯罪是世界性問題，雄檢2位檢察官鄭益雄、呂尚恩發揮效率、創新、主動的辦案精神，積極溯源剷除犯罪集團金脈，追查主犯，剷除洗錢管道，對社會作出貢獻。另雄檢領先全國檢察機關，首度設置「虛擬通貨入庫管理系統」，作好周延後勤配套，對檢察官辦案打擊犯罪有極大助益。