去年俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國與其盟友對俄羅斯發起史上最大範圍的經濟制裁。急於逃出俄羅斯的西方企業被迫接受高額匯差，為全球前百大銀行帶來高達60億美元（約新台幣1914億元）的盧布交易收入。

金融數據分析公司Vali Analytics的資料顯示，全球最大的100家銀行，過去3年盧布交易的年均收入約20億美元（約新台幣638億元），但在去年他們的盧布交易成長了2倍。

消息人士透露，在不違反制裁的情況下，高盛、花旗與摩根大通等西方銀行，透過哈薩克、亞美尼亞等與俄羅斯關係良好的國家中的低知名度同行進行交易。這些地區的銀行不受經濟制裁帶來的限制，以比離岸市場更便宜的價格，進入俄羅斯的美元市場。

有了哈薩克、亞美尼亞的銀行充當仲介，華爾街的交易員就能以特定的費用取得這些低成本美元，然後以更高的匯價賣給逃離俄羅斯的企業。儘管此舉有助於為這些逃離俄羅斯的企業取得所需的流動性，減少他們逃離時的資產損失，但多數華爾街公司認定這交易「只能做、不好說」，因此拒絕發表評論。

匯差如今雖已較先前放緩，但消息人士表示，華爾街仍能從中獲利。自從傭兵集團瓦格納（Wagner）在6月兵變以來，就連俄羅斯人也在拋售俄羅斯盧布，試圖購買其他貨幣。