台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘說，員林火車站在疫情前（2019年）曾進行招標，然因權利金高而流標，台鐵將權利金下修，並將在本月再度進行招標；屏東火車站部分，先前已有2次流標紀錄，預計於今年10月進行公告招商。

依據台鐵先前釋出的招標資訊，員林採設定地上權的開發方式，土地使用分區為商業區，設定地上權「50年+20年」辦理，建蔽率為80％、容積率350％，可規劃地區商業中心、複合式購物商場／百貨、影城、宴會廳、商辦大樓、背包客棧及商旅，且該土地也鄰近員林大道外環道及184重劃區，可創造優質住宅環境、引進新住宅人口。

屏東部分，台鐵先前說明，該基地土地使用分區同樣為商業區，建蔽率為80％、容積率430%，此案也鄰近著名屏東夜市，和縣立體育館、屏東公園、太平洋百貨、環球購物中心及屏東榮民總醫院等地點，也僅需3至5分鐘車程，周遭鄰近屏東女中、中正國小及唐榮國小，食衣住行育樂暨醫療生活機能完善。