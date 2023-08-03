美國被惠譽信評突襲降級，市場上的風險偏好略有所回落，外銀財管團隊認為，擔心美國倒債的危機感，反而刺激了避險需求，反映在國際匯市上，把正在回升的美元指數大大推了一把，順手讓有各自經濟問題的歐元、澳幣兌美元匯率，快速直線重挫。

近二周來，美元指數從近期低點99.77，回升近3個百分點至102.65；約略同期間，歐元兌美元自最高的1.124，走貶到8/3的1.092，貶幅2.8％；澳幣兌美元亦自最高的0.685，下挫到8/3的0.653，貶幅更是放大到4.6％。

原本亦有避險貨幣功能的日圓，在此波震盪過程倒是沒有分到紅利，兌美元匯價在138- 141-139-143之間忽升忽貶，讓人很難抓對方向。

渣打銀行、OANDA外匯商均認為，非美貨幣重回跌勢，且下滑速度極快，周末前可望止跌，估計大約需要一個月的時間進行區間盤整，以利於清洗籌碼。歐元兌美元或當在1.083止跌，一旦跌穿將改變7月上旬的走升趨勢。

美元指數近周反攻，惠譽下調美國主權信用評等應是間接效果。富達指出，惠譽宣布降評時間點，恰好適逢美國財政部即將宣布下一季融資計畫，金融市場出現短期動盪，很難區分「誰影響了誰」。

富達研究團隊亦指出，並沒有因此改變長期對美債殖利率影響因素的看法，「美債殖利率應就是會走低」，基本上，美國經濟和生產率增長的前景仍是影響美債未來的核心驅動力；唯一需要注意的是，調降信評可能略為提升美國的財政溢價，也凸顯高評等優質債券的投資價值。