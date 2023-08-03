國民黨總統參選人侯友宜昨(2日)結束3天訪日之旅，針對日方政界非常擔憂台海危機，侯強調要用性命顧台灣至死不渝。媒體人韋安表示，侯友宜訪日言論嚴謹周延，提出解決問題，促進區域和平穩定的具體政策。並以台海安定、台灣安全、日本安心，對應日方的台灣有事就是日本有事，增進台日合作共識和意願。侯留給日方可信任、可預測、可期待的好感和印象。侯、柯競爭將進入到下半場來自國內外的信任指數較量。

韋安指出，侯友宜的言論嚴謹周延，提出解決問題，促進區域和平穩定的具體政策。並以「台海安定、台灣安全、日本安心」，對應日方的「台灣有事就是日本有事」，增進台日合作共識和意願。侯回來了，留給日方對其未來「可信任、可預測、可期待」的好感和印象。

「侯、柯都出訪了日本。」韋安今(3日)在臉書發文提到，柯文哲的訪日言論，生動機智，但好像都是在描述、評論問題。人回來了，恐怕給日方什麼都沒留下。還引發釣魚台主權，日方對台加入cctpp態度的爭議話題。

韋安指出，侯友宜的言論嚴謹周延，提出解決問題，促進區域和平穩定的具體政策。並以「台海安定、台灣安全、日本安心」，對應日方的「台灣有事就是日本有事」，增進台日合作共識和意願。侯回來了，留給日方對其未來「可信任、可預測、可期待」的好感和印象。

韋安強調，侯、柯競爭，從上半場的口才演講比賽，進入到下半場來自國內外的信任指數較量。