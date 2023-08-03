韓國團體發現的室溫超導體LK-99，引起全球關注，韓國超導低溫學會今天（３）指出LK-99不具備室溫超導特性，並表示當前「證據不足」韓國國超導低溫學會是由國內超導體專家組成，最近對國內某研究所聲稱的室溫超導體物質LK-99進行了驗證，得出結論顯示其無法證明常溫超導體，原因是目前看不出任何麥士納效應 （Meissner Effect）不過並沒有把話說死。

該學會同時向製造出LK-99的量子能源研究所請求提供樣品進行驗證，但回覆表示提交的論文正在審查中，可能需要等待2至4週後才能取得樣品。

韓國超導低溫學會的LK-99驗證委員會今天表示，超導現象指的是特定物質在電阻消失並排斥內部磁場時所出現的「麥士納效應」。

First claimed successful replication of LK-99



Accomplished by a team at the Huazhong University of Science and Technology and posted 30 minutes ago.



Why this is evidence:

The LK-99 flake slightly levitates for both orientations of the magnetic field, meaning it is not simply a… pic.twitter.com/bh0x9oqaz2 — Andrew Cote (@Andercot) August 1, 2023

認為研究團隊提出的LK-99相關影片、論文中無法看出麥士納效應 （Meissner Effect）的抗磁性，從數據上來看也不具備麥士納效應。例如，根據量子能源研究所在去年3月公開的影片中，LK-99被懸掛並接近磁鐵時並未出現排斥現象，這一現象並不侷限在銅超導體上，也可能在其他物質中出現。

驗證委員會解釋，LK-99在磁鐵上懸浮的影片顯示，總是有部分與磁鐵接觸並在移動後顯示震動的情況，因此與磁場固定效應相去甚遠。