日前有媒體報導，傳出韓國瑜23日在參加全代會之前會見朱立倫，建議國民黨針對總統大選須有「備案」。前立委郭正亮認為不可能，這擺明了是有人放假消息，要製造矛盾。

國民黨23日在全代會上正式提名新北市長侯友宜參選總統，韓國瑜不但親自出席，更喊話「希望在侯友宜領導下可以下架民進黨」等3個願望。

有媒體報導指出，韓國瑜認為2024這場選戰攸關兩岸和戰，因此他在全代會前就已經和朱立倫溝通，若是侯友宜到9月民調仍未能有起色，國民黨必須有「備案」。

媒體人毛嘉慶推測，這是國民黨中央放出來的消息，又要消費韓國瑜。他認為，韓國瑜頂多就是語重心長地勸一勸，希望找回社會連結和民意支撐。但國民黨中央放出的「備案」的消息，就是在消費韓國瑜，只是在刺激侯友宜！

而前立委郭正亮2日在《下班瀚你聊》網路節目中認為，「我覺得不可能」，這個等於是把人家當作政治幼稚園生？以他對於韓國瑜的了解，怎麼可能在7月23日當天跑去跟朱立倫說，弄個備案，25％沒過，到時候再考慮把他換掉？又不是傻子，怎麼可能？這個坦白講，擺明了是有人放假消息，要製造矛盾。