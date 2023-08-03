翁靖堯發行首張專輯《Life Buoy》。（灣兔音樂提供）

翁靖堯發行首張專輯《Life Buoy》。（灣兔音樂提供）

翁靖堯發行首張專輯《Life Buoy》（救生圈），用救生圈作為專輯主題，形容面對生活中大大小小困難，有追逐夢想的勇敢、也有需要換氣的自我修復，首波主打〈積水〉是翁靖堯從自由潛水過程汲取的創作靈感，歌詞中不斷提起救生員、救生圈意象，正是翁靖堯渴望以音樂抒發自我、進而扶持聽眾的創作初衷。

翁靖堯兒時曾在越南生活過一段時間，看似熱愛大海的無拘無束，其實小時候曾遭遇因溺水而昏迷的危險景況。原來她5歲時和好友一同到游泳池戲水，那時不諳水性的她，為了撿回丟進水裡的球而踩空，一瞬間跌進高低落差很大的水池裡。

當時陷入昏迷的她，被一名泳客救起，送往醫院，所幸在醫護人員的救助之下，逐漸甦醒、恢復穩定的生命象徵。翁靖堯回想這段兒時記憶，感性表示能好好地活到現在要感謝當時立刻跳進海裡把她救起的泳客，而她的救命恩人是一位機長，一直到前幾年，兩人都還有郵件的往來，相互關心、噓寒問暖。

不過這段恐怖的溺水回憶沒有讓她因此恐懼大海，她不僅自願報名游泳課程，還加入了游泳隊，拿到多個游泳比賽的好名次，後來更開始學習自由潛水，激盪在海中的自我思考。

如今正式以創作歌手身分出發的翁靖堯，日前在ig發布的主打歌「積水」短版已衝破五十萬點閱，歌曲短時間內就獲得極大關注，讓翁靖堯表示非常開心、滿足。