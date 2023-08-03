不僅是半導體，AI產業、綠能、蓄電池及電動車亦是如此，日本將集群區域產業，串連國內各大基地，打造領先世界的AI「算力」中心，投資日股更有利基，更可望延續日股長期向上多頭格局。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，全球百年企業中有41％來自日本，例如日本最大綜合電機製造商日立（Hitachi）是精密工業代表，包含國防重工、乾淨能源和工業機器人，日本半導體關鍵材料的信越化學（Shin-Etsu Chemical）為人工智慧代表、矽晶圓、半導體材料；全球知名消費性電子、遊戲廠商及CMOS影像感測器的索尼（Sony）在全球市佔率極富有競爭力。

近十年來日本企業累積獲利是成長3倍，相較美國只有不到1倍的水準。即便日經指數創33年新高，評價面相對美股便宜。過去日本股市漲幅相對有限，日股本益比僅為17.4倍，仍遠低於美股標普500指數美股21.1倍，吸引股神巴菲特看見日本的投資機會。

張繼文指出，從景氣面來看，日本勞工過去30年來的薪資幾乎呈現凍漲的狀態，今年5月日本最大聯合工會Rengo公布，日本整體調薪幅度達3.67％，全體薪資年增率達到30年來新高，薪資大幅調整促使內需消費拉抬經濟，國內消費支出將強勁增長。

弱勢匯率為近年來日本企業獲利強勁成長的主因，有利製造業出口，也帶動觀光經濟，有助支撐股價向上，日本失落的30年有機會看到重振過往的日本經濟奇蹟，進一步支撐日本經濟。

在2012年，當時日本首相安倍晉三啟動三支箭政策，重新帶起日本出口競爭力，2023年美日再度同盟，日本市場擁有題材性利多，巴菲特說：「在日本的投資，才正要開始。」巴菲特效應催化日股風潮，帶動外資關注日本市場，並積極進駐日股，日本經濟擺脫三十年來通縮、經濟疲弱困境，日圓走弱將使企業獲利及經濟成長有機會加速，外國股票投資者仍可受惠於日圓的持續疲弱，未來的日股爆發力值得期待。

展望未來，日本維持貨幣寬鬆政策，有利日本製造商及出口商獲利，推升日股長線漲勢表現，帶動日本經濟發展；未來日圓匯價若開始轉強，內需、消費、交通觀光等產業長期成長性都很可觀。

建議投資人依己身風險承受度，投資組合納入具正向題材性利多的日股，交由日本專業經理團隊的操作選股，布局主動型日股基金，取得參與日本潛力個股的表現機會，迎接這波日股榮景，掌握進場布局的好時機，獲取長期報酬機會。