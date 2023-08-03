桃園市復興區今午發生工程車墜谷事故，台電輸變電工程處北區施工處承攬商的工程車，翻落150公尺邊坡，整輛車撞得扭曲變形，造成車上6人4死2傷。桃園市勞檢處公布初步調查結果，疑因山區產業道路狹小、坡度陡峭，再加上路面濕滑，才會不慎墜谷，至於明明未派工為何施工單位會前往工區，勞檢也派員展開調查。

勞檢處表示，今日中午12時許，復興區高義村雪霧鬧橋附近發生車輛翻落邊坡山谷事故，造成4人死亡、2人受傷，經查該車輛為「巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程」施工廠商所有，疑因山區產業道路狹小、坡度陡峭，加上路面濕滑，車輛不慎翻落邊坡，車輛駕駛連同其他人員共6人摔落，其中4男救起後無生命跡象，分別為2名本國籍與2名泰籍移工，送醫搶救後宣告不治，另1男1女泰籍移工則意識清楚，無生命危險。

勞檢處說明，經詢問台灣輸變電工程處北區施工處表示由於今日因颱風影響，故工程未安排施工，且施工廠商也回報「未出工」，另經查離事故地點最近的鐵塔工程也相離甚遠，應非屬施工過程中造成的意外，至於廠商是否有突發或其他臨時狀況需派工施作，需駕車至復興區作業，後續勞檢處將派員調查釐清緣由。