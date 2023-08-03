卡努颱風逼近台灣，北北基和宜蘭今(3日)停班停課，「中天電視」今起針對「明天是否再放1天颱風假？ 氣象局：明早卡努風力處於一個交界點，尊重縣市政府決定。你想再休嗎？」進行網路民調，截至3日晚上，已有逾1.2萬名網友投票，達47%的網友表示「超級想。萬安市長超帥的」。

中天電視今(3日)起針對「明天是否再放1天颱風假？ 氣象局：明早卡努風力處於一個交界點，尊重縣市政府決定。你想再休嗎？」進行網路民調，截至3日晚間8點，已有1.2萬名網友投票，47%網友表示，「超級想。萬安市長超帥的」；13%的網友表示，「超想。但先跟桃園說抱歉了」；17%網友表示「想。可以連放四天假，爽！」︰23%網友表示，「以上皆想」。

網友紛紛表示，「其實很多公司放颱風假時都會優先扣特休，如果這是自己的特休，怎麼應用當然就是自己的權力~~」、「桃園該放了吧」、「哇，連假4天，美呆了⋯」

也有網友認為，「為何沒有不想的選項....」、「桃園市風雨平靜的好~善政市長加油！」、「張善政市長公事公辦，我支持您。張市長加油！」