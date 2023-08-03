針對中颱杜蘇芮造成的農損，農業部公告「全屏東縣香蕉」列為天然災害現金救助及低利貸款品項，對此，屏東縣長周春米指出，目前除了香蕉外，還有木瓜及蔬菜等10餘種作物遭受災害，損害面積共計約1181公頃，金額近7900餘萬，將向中央爭取全面性全品項天然災害救助。

周春米指出，截至3日經各公所通報統計，全縣已有香蕉、木瓜及蔬菜等10餘種作物遭受災害，損害面積共計約1181公頃，金額近7900餘萬，已指示農業處盡速了解災情並予受災農民協助，同時將極力向中央爭取全面性全品項災害救助，以減少農民災害損失。

周春米說，經會同農糧署、農改場及在地公所完成首波全縣香蕉災情確認並報送至農業部後，農業部3日公告「全屏東縣香蕉」列為天然災害現金救助及低利貸款品項，提醒農友申請日期為4至13日，請農友拍照後向各鄉鎮公所申請。

周春米強調，已叮囑農業處持續掌握、加強關注轄區內木瓜及瓜果類蔬菜等品項的遲發性災損狀況，待中央公告災害救助後，即可迅速協助受損農產業復耕，減輕農民經濟負擔。