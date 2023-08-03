藝人大S(徐熙媛)尪具俊曄，近日被網友直擊跟小S一家人在南韓旅遊，卻未見大S身影，引起外界揣測，甚至猜大S身體過於虛弱無法出門，對此，大S經紀人做出解釋了。

具俊曄與大S結婚後，一舉一動頗受關注，使小S出席活動時，常被問關於具俊曄的話題，她也有問必答，後來還曾在金曲獎同台，當眾狂摸姊夫的胸肌，顯見兩人非常熟。日前，具俊曄帶小S全家人去韓國旅遊，有路人在一家店裡巧遇他們，小S面對粉絲合照要求一口答應，被讚作風相當隨和。

然而引起議論的是，大S並未同行，身體狀況成為焦點，對此，大S經紀人做出回應：「這趟行程是小S家族旅遊，連同徐媽一起去走走，本來就安排了韓國行程，具俊曄正好回韓國演出，很自然地就當地陪照顧家人」，還透露大S的2個小孩剛從東京回來，便留在台北陪伴他們。

而小S也在社群平台發布貼文：「帶婆婆、媽媽、孩子一起出來玩，我真是個又美又孝順的女人」，並分別曬出與媽媽跟婆婆的合照，見此，網友們紛紛在底下留言：「三個最美媽媽」、「孝順都是女兒在做的啊，所以妳是好女兒」、「不愧是好媳婦第一名」、「相親相愛的一家人，好希望姊姊和姊夫也出鏡呢？」