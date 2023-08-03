25年前落成的台南歸仁文化中心，獲前瞻預算補助，中央地方合力出資1.9億元大規模整建，去年5月重新啟用，不料近期遇上颱風，就被抓包館內有多處漏水點，引發討論。而近期台南市路面也接連爆出多起天坑事故，前立委郭正亮直言台南問題真的很多，公共工程若有弊案，一定是全面性的，就像光電弊案一樣；他也直言，現任市長黃偉哲治理地方的能量比前市長賴清德更低，現在這些事情被爆出來只能問黃偉哲，至於賴清德任內有沒有發生，還要再去追查。

歸仁文化中心上月30日舉行展演，遭民眾抱怨館內到處都是漏水。南市文化局解釋，因前幾天杜蘇瑞颱風豪雨，導致屋頂來不及排水出現回流、造成廳內漏水狀況，新舊建築之間的防水處理需要再強化。

而據《中時》報導，台南市近期爆出多起天坑事故，8月2日，安平區建平七街760號前方的道路，突然下陷出現坑洞；7月4日，安南區仁安二街發生路面塌陷，砂石車左後輪陷入坑洞動彈不得；6月20日，安平區府平路出現大天坑，一輛大型混凝土攪拌車當場後輪陷入坑洞，車身側翻。

前立委郭正亮今在政論節目《國民大會》表示，歸仁文化中心的整建雖是中央、地方合資，但是由地方發包、也有監督權限，但更離譜的問題是天坑，從6月20日到現在，已經是第三坑了！

郭正亮直言，「如果公共工程有弊案，大概就全面性的」；主持人也驚呼，「光電會黑、路面工程怎麼會不拿?」郭正亮也點頭說，這是同一種邏輯，2個月發生3起，深度還高達1公尺，依照一個月一次頻率，恐怕還有下一次。

郭正亮表示，真的感覺台南的問題很多，怎麼會變這樣？只能問台南市長黃偉哲，且在賴清德擔任台南市長內任，這些問題都沒有爆出來，現在都浮上檯面，但之前有沒有發生，這要回頭追查；他也說，黃偉哲2018年第一次當選市長只拿到38%的選票，所以治理地方的能量會比賴清德要低。

台南市建平七街760號前方的道路，8月2日中午突然下陷出現坑洞。（讀者提供／洪榮志台南傳真）