選戰進入激戰，在野黨開始主攻民進黨政績，民進黨內人士指出，近期藍白民代及有心人士的扭曲攻擊，積非成是，本周六起將在各全台立委選區舉行「信賴台灣．溫暖好政」說明會。化被動為主動，邀請政務官及黨、競辦發言人親自說明蔡英文政府政績及黨主席賴清德未來的施政願景、還有和平四大支柱的主張。

黨內人士指出，全台首發場本週六從高雄啓動，由高雄市長陳其邁打頭陣，勞動部長許銘春是「溫暖好政」第一位上場的政務官。

黨內人士指出，有關前瞻基礎建設，如地下停車場的建設，尤其雙北等地都有特別需要；在野陸續提出說法，給予不公平的評價，黨內立委及參選人走基層時，應利用機會說明前瞻基礎建設在各個城市發揮的效用，民眾也更容易了解。

黨内人士強調，為強化民眾對民進黨穩健執政和平保台的認識與信心，同時主動出擊破除不實謠言，民進黨中央黨部規劃協助區域立委提名人舉辦全台施政願景說明會。

對於選戰節奏，黨內人士說，民進黨穩健的照著選舉例行步驟，如近期從社會力、百工百業的後援會成立以來，組織面向結合台灣各地的支持，接下來也是在每一個區域立委選區爭取民眾的支持和認同。真正落實團結真有力、也邁向持續執政為台灣進步發展而盡心盡力。

他說，賴清德曾強調，面對中國大陸威脅，「民進黨是守護台灣主權、維護民主憲政自由的第一品牌」，要讓外界更了解過去民進黨和民眾並肩作戰，及未來共同努力守護和平的目標，可以得到更多支持。