帶著預賽全勝的氣勢來到超級循環賽，中華隊在複賽首戰靠著邱亞恩、葉壘聯手壓制對方打線，僅被敲1支安打，終場以4比0完封多明尼加，取得複賽戰績3勝0敗。

中華隊帶著2勝晉級超級循環賽，2局上2出局中華隊靠著鄭奇恩二壘安打先馳得點，1分差的比賽來到比賽後段有了分數變化，5局上中華隊攻勢再起，1出局後鄭奇恩安打開啟攻勢，接著羅浩翰、黃季烜連續獲得保送形成滿壘。

1出局滿壘中華隊輪到黃譯皜打擊，多明尼加捕手費南德茲（Axel David Olivo Fernandez）先發生捕逸，讓三壘跑者跑回地2分，接著費南德茲傳三壘時又發生暴傳，讓中華隊都還沒打擊就攻下2分，接著黃譯皜敲出中外野安打再添1分，中華隊單局攻下3分穩住領先優勢。

邱亞恩先發4.1局投出8次三振，但也有4次四壞球保送，5局下留下滿壘局面移防一壘，中華隊換上葉壘盼止住煞車，他「拆彈」成功，讓打者打出雙殺打，化解滿壘失分危機，最終他後援1.2局無失分。