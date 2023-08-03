【LIVE直播】颱風連假掰了！ 氣象局說明卡努最新動態｜2023.08.03

中颱卡努今晚仍在台灣東北方外海打轉滯留，今晚至明晨將是影響最劇烈的時段，若路徑不變，預估明（4）日清晨將解除陸警，下午解除海警。氣象局指出，受颱風影響，今晚到明晨新竹以北及恆春半島、綠島蘭嶼要留意較大風勢，苗栗以南則有豪雨發生機率。

氣象局預報員徐仲毅表示，卡努颱風路徑走向，從深夜到明日凌晨將偏西一點，再往東北移動，路徑仍有不確定性。受颱風環流影響，新竹以北今明兩天風勢仍大，但雨勢將逐漸趨緩；苗栗以南今晚降雨明顯，山區有豪雨、大雨發生機會；恆春半島風強浪大，偶有大雨；宜花東則要注意焚風、強風。

氣象局觀測，第6號颱風卡努過去3小時中心近似滯留打轉，目前在台北東北東方海面，以每小時8公里速度，向東北東進行，其暴風圈已進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭仍構成威脅。

3日20時卡努颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。