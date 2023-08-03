由於卡努颱風及其外圍環流、西南風增強等影響，明（4）日基隆北海岸、中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，南部平地亦有局部短暫陣雨或雷雨，其中北部山區有局部豪雨、中南部山區有局部大豪雨發生的機率。氣象局表示，卡努過去3小時強度略為減弱且中心有打轉現象，暴風圈短暫接觸台灣東北角陸地，未來將向東北轉東北東移動，依目前資料研判，高機率在明天下半天解除海上陸上颱風警報。

氣象局分析卡努未來動向。（翻攝自氣象局）

氣象局分析，今晚至明天各地天氣是北風南雨，新竹以北風勢大、雨勢漸弱，苗栗以南降雨逐漸增多，山區有局部豪大雨、甚至大豪雨，恆春半島風強浪大，偶爾出現較大雨勢，背風面的宜蘭、台東有較大風勢；另外由於沿海風浪大，除了要注意長浪發生，適逢年度大潮，低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

氣象局預估明天降雨狀況。（氣象局提供）

氣象局指出，明天基隆北海岸、中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，南部平地亦有局部短暫陣雨或雷雨，其中北部山區有局部豪雨、中南部山區有局部大豪雨發生的機率，東半部地區降雨較零星；溫度方面，東半部地區為背風側且有沉降作用，白天有36度以上高溫發生的機率，而其他各地白天普遍為30至33度。

氣象局分析各地風力變化。（氣象局提供）

氣象局說明，周六至下周四（5日至10日）為西南風環境，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍大且較持續，周六至下周一並有局部大雨發生的機率；其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，周六北部地區亦有局部短暫陣雨；背風沉降影響，下周日、下周一東南部有焚風發生的機率。