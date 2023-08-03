藝人NONO (陳宣裕)日前遭到網紅「小紅老師」按鈴控告他涉嫌涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，昨(2)日經檢察官訊後，認為NONO涉嫌重大，但無羈押必要，諭知NONO交保50萬元。對此，小紅老師多次在社群上發聲表達不滿，今(3)日稍早，她再度發文，並將炮火延伸至黑人陳建州身上。

小紅老師昨日聽聞NONO 50萬元交保的消息後，接連在社群上發聲，透露「無法接受」，更痛批NONO「堅持不道歉、不承認」的舉動，表達自己的不滿，而今日稍早，她再度於社群上發文，直言：「以前在看別人的事件，都覺得只是轉眼之間的速度。但發生在自己身上，真的時間好慢好慢，稱不上度日如年，但真的挺難熬的。」

此外，小紅老師提及NONO「租了保母車、整理了頭髮，配上毫無悔意的眼神，表現出一副『我是配合傳喚我才來的』而事不關己」的模樣讓她看了十分憤怒，一點也感覺不出有反省的態度，「『態度』這兩個字，之前黑人也強調過，好像還有出相關衣服，他們倆都該拿去穿穿。」

事實上，昨日NONO接受調查並移送北檢複訊時，引發全場混亂，NONO寸步難行，有媒體搶拍因此跌倒在地，還有圍觀民眾高喊「人渣」。而小紅老師也在文末對此表達自身看法，指出：「雖然當面罵人不太好，還是希望大家理性看待事件。但我們所有的受害者，在心裡默默給你比個讚喔！謝謝你，講出我們不敢講的。」

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